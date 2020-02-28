Лига Европы

Голкипер Шахтера Андрей Пятов — о матче против Бенфики.

Шахтер сыграл вничью с Бенфикой, но вышел в 1/8 Лиги Европы.

"Очень тяжелый матч, плохо начали, первый тайм – вообще отвратительно. Если вратарь неуверенно начал – оно передается команде. Я не сильно уверенно начал игру, где-то на выходе, где-то игрой ногами. Это передалось защитникам и другим игрокам".

"Команда есть у нас, мы доказывали это осенью и сейчас подтвердили. Мистер в перерыве немного покричал, я его никогда злым не видел таким. Наверное, по делу. Мы вылетели из Лиги чемпионов – заслужили, прошли дальше в Лиге Европы – заслужили. Слова Мистера напугали? Наверное, где-то зарядили скорее".

Кто был лучшим в Шахтере в матче с Бенфикой?

"Понимаете, Бенфика, ей нужно было забивать, они пошли вперед. Мы голы пропускаем, когда опускаемся низко. Во втором тайме начали прессинговать и выровняли игру, а во втором тайме взяли игру под контроль".

"В этом футбол заключается – где-то ошибаешься, и начинается нервозность. В первом тайме привозили себе контратаки".

"Финал Лиги Европы? Я никогда не думаю наперед, будем ждать соперника и настраиваться на следующий раунд", — сказал Андрей Пятов в интервью каналу Футбол 1.

На Football.ua доступно видео голов и обзор матча Бенфика – Шахтер.

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