Лига Европы

Главный тренер "волков" рассказал о составе, который сыграет против чемпиона Украины.

Оливер Гласнер поведал о потерях перед игрой с "горняками" в рамках 1/8 финала Лиги Европы.

"Кто не сыграет против Шахтера? Те же, кто отсутствовал в недавней встрече с Лейпцигом: Гилавоги еще не готов, Мбабу... В любом случае конкретные решения по футболистам примем утром в день матча. Виллиама будет не хватать, у него травма колена.

В остальном же состав готов, ребята в форме. У Кастельса никаких проблем, Руссийон в порядке", — приводит слова Гласнера официальный сайт Шахтера.

Матч Вольфсбург — Шахтер состоится в четверг, 12 марта, в 22:00 по киевскому времени. На Football.ua будет доступна текстовая онлайн-трансляция данного поединка.