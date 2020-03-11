Лига Европы

Тренер Шахтера Луиш Каштру взял на первый матч 1/8 финала Лиги Европы против Вольфсбурга 24 футболиста.

В первом поединке 1/8 финала Лиги Европы против Вольфсбурга за Шахтер смогут сыграть все сильнейшие футболисты команды, кроме травмированных Тараса Степаненко и Манора Соломона.

Накануне в общую группу вернулись Алан Патрик и Марлос, а вот Соломон, работавший частично по индивидуальной программе, в заявку не попал.

Также продолжает восстановление Александр Пихаленок.

Матч Вольфсбург — Шахтер состоится в четверг, 12 марта (начало в 22:00 по киевскому времени) и по решению УЕФА пройдет без зрителей.

Следить за ходом поединка вы можете по текстовой онлайн-трансляции на Football.ua.

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