Лига Европы

Предлагаем вам выбрать лучшего игрока "горняков".

Шахтер в первом поединке 1/8 финала Лиги Европы на выезде одолел Boльфсбург со счетом 2:1.

Результативными ударами за чемпиона Украины отметились Жуниор Мораес и Маркос Антонио.

Football.ua предлагает пользователям выбрать лучшего игрока Шахтера по итогам встречи с Вольфсбургом.

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