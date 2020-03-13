Предлагаем вам выбрать лучшего игрока "горняков".
Игроки Шахтера, getty images
13 марта 2020, 00:17
Шахтер в первом поединке 1/8 финала Лиги Европы на выезде одолел Boльфсбург со счетом 2:1.
Результативными ударами за чемпиона Украины отметились Жуниор Мораес и Маркос Антонио.
Football.ua предлагает пользователям выбрать лучшего игрока Шахтера по итогам встречи с Вольфсбургом.
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