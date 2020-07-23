Лига Европы

Вольфсбург начал активную подготовку к ответному поединку против Шахтера в рамках 1/8 финала Лиги Европы. Главный тренер "волков" Оливер Гласнер поделился ожиданиями от предстоящего противостояния.

"Сделаем все возможное, чтобы обыграть Шахтер и выйти в мини-турнир Лиги Европы. У нас будет всего десять дней, чтобы подготовиться к первому официальному матче в сезоне. Нужно вновь адаптироваться и возвращаться к привычному футбольному ритму", — заявил Гласнер в интервью TV6.

Напомним, что ответный поединок Шахтера против Вольфсбурга в рамках 1/8 финала Лиги Европы состоится пятого августа в 19:55 по киевскому времени. Первая встреча этих команд в Германии завершилась победой донецкого клуба с минимальным преимуществом в счете (2:1).