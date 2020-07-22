Украина

33-летний форвард стал лучшим бомбардиром чемпионата Украины-2019/20.

Нападающий донецкого Шахтера Жуниор Мораес забил в нынешнем сезоне украинской Премьер-лиги 20 голов, чего оказалось достаточно для того, чтобы стать лучшим бомбардиром первенства страны. Украинец бразильского происхождения поделился эмоция после завоевания этой индивидуальной награды.

"Забивать много мячей – всегда хорошо для нападающего. Для меня очень важно стать лучшим бомбардиром чемпионата. Это значимый момент моей карьеры, да и для моих партнеров и клуба также, думаю, что-то особенное. Считаю это не сугубо индивидуальным титулом, а плодами работы всей команды".

"Какой гол был самым важным в этом сезоне? Выбрать один очень сложно… Я не могу не вспомнить голы, которые забил Заре в первой части сезона. Все это было значимо. И Динамо – это дерби, классико, всегда очень важно забивать этой команде".

Кроме того, 33-летний форвард рассказал о планах на следующий сезон и заявил, что намерен продолжить усердно работать и приносить пользу команде, несмотря на свой 33-летний возраст.

"Моя цель – всегда прибавлять, становиться лучше, быть еще эффективнее, чем раньше. У клуба есть определенный проект адаптации молодых футболистов. Сейчас постепенно начинаю получать чуть меньше игрового времени. Например, в прошлом сезоне я отыграл больше, а в этом году в некоторых матчах выходили более молодые ребята".

"Счастлив, видя, как растут талантливые футболисты, но, конечно, немного расстраиваюсь. У меня есть цели и желание зарабатывать еще больше титулов. Думаю, с каждым разом это будет сложнее, но я намерен работать еще усерднее и готовиться еще лучше. Постараюсь добиться показателя выше, чем в этом и прошлом сезонах", — приводит слова Жуниора Мораеса официальный сайт Шахтера.

Напомним, что Шахтер стал чемпионом Украины в сезоне-2019/20, однако расслабляться "горнякам" пока еще рано. Подопечным Луиша Каштру предстоит провести ответный поединок против Вольфсбурга в рамках 1/8 финала Лиги Европы, который состоится пятого августа в 19:55 по киевскому времени.

Первая встреча этих команд в Германии завершилась победой донецкого клуба с минимальным преимуществом в счете (2:1). Отметим, что Шахтер проведет товарищеский матч с Вересом в рамках подготовки к Вольфсбургу.