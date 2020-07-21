Арендное соглашение защитника "горняков" с польским клубом подошло к своему завершению.
Богдан Бутко, Фото ФК Лех
21 июля 2020, 21:27
Лех на своем официальном сайте объявил об уходе защитника Богдана Бутко, который выступал за польский клуб на правах аренды с февраля 2020 года.
Стороны не стали продлевать арендное соглашение, поэтому 29-летний украинец вернется в донецкий Шахтер.
В сезоне-2019/20 Богдан Бутко провел за Лех 12 поединков во всех турнирах, в которых он отдал одну результативную передачу.
Ранее украинский защитник признавался, что хочет попробовать свои силы на более высоком уровне в одном из европейских чемпионатов.