Лига Европы

Полузащитник Шахтера — о предстоящем матче против Вольфсбурга.

Маркос Антонио доволен продлением контракта с Шахтером, и ожидает предстоящую игру против "волков".

"Я спокоен, не нервничаю. Я должен выполнять установку тренера. Очень важно абстрагироваться от всего".

О новом контракте:

"Конечно, я счастлив продлить контракт с Шахтером. Буду я играть завтра или нет? Это уже Каштру принимает решение. Посмотрим завтра, кто будет играть".

О голе в первом матче:

"Конечно, я радуюсь, вспоминая победный гол. Но завтра совершенно другая игра, не нужно вспоминать о том матче. Самое главное – пройти дальше".

"Очень благодарен клубу за продление контракта. Каждый день я стараюсь много работать и прибавлять. Общаемся с ребятами между собой. Надеемся на лучшее взаимопонимание. Надеюсь что буду расти внутри этого клуба", — сказал Маркос Антонио.