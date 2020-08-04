Полузащитник Шахтера — о предстоящем матче против Вольфсбурга.
Маркос Антонио, ФК Шахтер
04 августа 2020, 21:06
Маркос Антонио доволен продлением контракта с Шахтером, и ожидает предстоящую игру против "волков".
"Я спокоен, не нервничаю. Я должен выполнять установку тренера. Очень важно абстрагироваться от всего".
О новом контракте:
"Конечно, я счастлив продлить контракт с Шахтером. Буду я играть завтра или нет? Это уже Каштру принимает решение. Посмотрим завтра, кто будет играть".
О голе в первом матче:
"Конечно, я радуюсь, вспоминая победный гол. Но завтра совершенно другая игра, не нужно вспоминать о том матче. Самое главное – пройти дальше".
"Очень благодарен клубу за продление контракта. Каждый день я стараюсь много работать и прибавлять. Общаемся с ребятами между собой. Надеемся на лучшее взаимопонимание. Надеюсь что буду расти внутри этого клуба", — сказал Маркос Антонио.