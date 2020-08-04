Маркос Антонио доволен продлением контракта с Шахтером, и ожидает предстоящую игру против "волков". 
"Я спокоен, не нервничаю. Я должен выполнять установку тренера. Очень важно абстрагироваться от всего". 
О новом контракте
"Конечно, я счастлив продлить контракт с Шахтером. Буду я играть завтра или нет? Это уже Каштру принимает решение. Посмотрим завтра, кто будет играть". 
О голе в первом матче
"Конечно, я радуюсь, вспоминая победный гол. Но завтра совершенно другая игра, не нужно вспоминать о том матче. Самое главное – пройти дальше". 
"Очень благодарен клубу за продление контракта. Каждый день я стараюсь много работать и прибавлять. Общаемся с ребятами между собой. Надеемся на лучшее взаимопонимание. Надеюсь что буду расти внутри этого клуба", — сказал Маркос Антонио. 
На Football.ua будет доступна текстовая онлайн-трансляция поединка Шахтер – Вольфсбург. Игра начнется 5 августа в 19:55. 