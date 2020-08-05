Лига Европы

Форвард поделился ожиданиями от встречи с "волками"

Нападающий Шахтера Жуниор Мораес рассказал о своих ожиданиях от ответного матча с Вольфсбургом в 1/8 финала Лиги Европы.

"Это не будет просто. Вольфсбург очень силен физически. Команда очень агрессивна. Добытый нами результат – очень рискованный. Будет тяжело пройти дальше, несмотря на преимущество. Я думаю, наша команда готова добраться финала. У нас есть для этого силы.

Мы потеряли Исмаили, который является одним из самых важных игроков нашей команды. Без него будет очень непросто", – рассказал Мораес в комментарии телеканалу Футбол.

Матч Шахтер – Вольфсбург состоится в Киеве в среду, 5 июля, и начнется в 19:55. Первая встреча команд завершилась выездной победой "горняков" со счетом 2:1.