Лига Европы

Football.ua собрал главные высказывания непосредственно участников предстоящей встречи.

Во вторник, 4 августа, состоялась пресс-конференция с участием Оливера Гласнера и Луиша Каштру.

Наставник Вольфсбурга отметил, что некое преимущество есть у Шахтера: последний свой официальный матч "горняки" провели 2,5 недели назад, а "волки" – 40 дней назад.

"Все мы думаем над этим вопросом и пытались найти на него подходящий ответ. Хорошо бы, если бы и у нас, и у соперника было одинаковое время на подготовку к завтрашней игре. Но мы обсудили с командой, как долго продолжится отпуск, как долго станем готовиться к предстоящему матчу, и выработали наилучший сценарий – с ним будем завтра выступать".

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Однако с этим категорически не согласен Луиш Каштру, который привел в пример поединок против Бенфики в Лиге Европы. Тогда у "горняков" была зимняя пауза, а поединки чемпионата Португалии продолжались.

"Ни в коем случае это не является преимуществом для нас. Хочу напомнить: когда мы летели в Лиссабон на матч с Бенфикой, оппонент продолжал чемпионат, а у нас была зимняя пауза, только сборы и товарищеские встречи. Вольфсбург – большая команда. Все мы знаем, в каком чемпионате соперник играет и какой футбол может завтра показать".

Я уверен, что на поле действительно будет большая война, борьба за выход в четвертьфинал

"Поэтому ни в коем случае не думайте и не расценивайте это как преимущество – такого нет. То, что Вольфсбург закончил чемпионат на несколько дней раньше, ничего не значит. Игровой практики достаточно у обеих команд".

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По мнению Оливера Гласнера, секрет его команды – в уверенности в своих силах.

"Секрет успеха заключается в нашей уверенности. В Бундеслиге мы провели 10 матчей на выезде и хорошо себя показали".

Луиш Каштру аналогично считает Вольфсбург сильной командой, а также отметил самые сильные стороны "волков":

"Вольфсбург силен в атаке. Особенно хочу отметить: когда противник добирается до последней трети поля, идет подача в штрафную, где в зоне завершения всегда много игроков. Это может создать нам некоторые проблемы. Любые клубы, которые проводят головокружительные атаки, стараются быстро добраться до ворот оппонента, забегают большим числом футболистов и подают в штрафную, могут создать проблемы. Мы знаем сильные стороны Вольфсбурга".

У "волков" будут отсутствовать несколько футболистов, в то время как самая важная потеря Шахтера всем известна – это Исмаили.

"У нас сложилась напряженная ситуация с составом. Несколько игроков выбыло. Но к завтрашнему матчу команда готова. Все готовые кадры команда выставит вперед", — сказал Оливер Гласнер.

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А вот что касается Луиша Каштру, то он не стал раскрывать карты, кто заменит бразильского фулбека в стартовом составе "горняков".

Завтра на этой позиции выйдет футболист, который, по моему мнению, даст больше стабильности нашей команде. Этот игрок знает, как правильно подстроиться под командные динамики и внести что-то свое, помочь коллективу в разные моменты

Пандемия коронавируса внесла свои изменения в ход сезона, в результате чего клубы остались без болельщиков на трибунах.

"Я уже не раз говорил и сейчас повторюсь снова: это как актеры в театре. Есть ли смысл выступать на сцене, если зал пуст?", — задается вопросом Луиш Каштру.

Португальский специалист с нетерпением ожидает, когда фанаты снова появятся на трибунах. Он считает, что это поможет, в том числе, игровой составляющей футбола.

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Как говорилось уже раньше, тренер Вольфсбурга считает, что главный козырь его команды – уверенность. Но она есть не только у его команды, а и у футболистов Шахтера. В частности, у Додо:

"Мы хорошо готовились к Вольфсбургу. Мы проработали материал, который дал нам тренер. Много работали после того, как выиграли УПЛ. У нас было два спарринга перед встречей с Вольфсбургом. У нас не было отпуска, мы тяжело трудились. Сейчас у нас хорошая форма. Если продемонстрируем такую же игру, как в первом матче, думаю, сможем далеко пройти в Лиге Европы".

Полузащитник Шахтера Маркос Антонио целиком и полностью сконцентрирован на предстоящей игре.

"Я спокоен, не нервничаю. Я должен выполнять установку тренера. Очень важно абстрагироваться от всего".

Еще один футболист, кто уверен в себе и своей команде – это Тете:

"Мы хорошо подготовлены и уверены в том, что сможем дать достойный бой, чтобы продолжить выступления в Лиге Европы".

Резким комментарием перед игрой поделился Максимилиан Арнольд. 26-летний футболист не понимает, почему он должен лететь со своей командой в Украину, где ситуация с коронавирусом обстоит не лучшим образом.

Это странная ситуация, когда читаешь, что происходит в Украине

"Но это моя работа. Мы прилетим в Украину, чтобы профессионально выполнить свою работу и пройти дальше. Постараемся контактировать как можно меньше".

Тем не менее, странно, что Арнольд не задавался таким вопросом, когда Шахтер летал в Германию…

Что же, ждать осталось совсем немного! Напомним, что Шахтер – единственный клуб от Украины, который представляет свою страну в еврокубках сейчас.

Пресс-конференция Луиша Каштру:

Пресс-конференция Оливера Гласнера:

Для тех, кто забыл — предлагаем вспомнить первый матч, который завершился победой Шахтера в Германии (2:1).

Обзор:

Матч Шахтер – Вольфсбург состоится 5 августа в 19:55 по киевскому времени.