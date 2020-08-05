Лига Европы

Оливер Гласнер прокомментировал ответный матч против "горняков" в 1/8 финала Лиги Европы.

Шахтер дома разгромил Вольфсбург 3:0 благодаря трем голам в концовке поединка и прошел в четвертьфинал Лиги Европы.

"Хотел бы поздравить Шахтер с выходом в 1/4 финала Лиги Европы. В обеих играх он был лучше и быстрее. Мы в этой игре старались испробовать все комбинации, которые мы планировали", — заявил на послематчевой пресс-конференции тренер немецкой команды Оливер Гласнер.

"При счете 0:0 у нас было несколько моментов, которые нам нужно было использовать: отмененный 11-метровый, игра в большинстве какое-то время. Но Шахтер показал себя с лучшей стороны. Стоит признать, что "горняки" заслужили эту победу".

На 68-й минуте арбитр матча Иван Кружляк указал на пенальти в ворота "горняков", но после просмотра VAR назначил штрафной и удалил Давида Хочолаву. Гласнер не до конца доверяет мнению судьи, хоть тот и смотрел повтор.

"Красные карточки в матче? Как мне кажется, в ворота Шахтера должен был быть пенальти. Мы должны были открывать счет в матче! Что касается Брукса, с его первой желтой карточкой я согласен, он действительно нарушил правила и заслуживал в том моменте такого наказания. Но вторая – спорный момент, там была игра в мяч. Нужно пересмотреть, конечно, этот момент", — заявил Гласнер.

"Я отговорок не ищу, Шахтер сегодня показал себя лучшей стороны, продемонстрировав хороший футбол как в атаке, так и в обороне".

В четвертьфинале Лиги Европы Шахтер сыграет с триумфатором пары Айнтрахт – Базель. В первом матче швейцарцы в Германии выиграли 3:0.