Полузащитник Шахтера — о матче против Вольфсбурга в 1/8 Лиги Европы.
МАНОР СОЛОМОН, ФК ШАХТЕР
05 августа 2020, 23:18
Шахтер разгромил Вольфсбург и прошел в четвертьфинал Лиги Европы. "Горняки" забили три гола в заключительные минуты поединка.
"Не знаю, с какой командой нам лучше играть, мы никого не анализировали. В любом случае, с кем бы мы не играли, будем демонстрировать максимум наших сил.
Мы хотим дойти до финала и готовы сразиться с любым соперником".
О своей мотивации в еврокубках:
"Я не знаю, являюсь ли я джокером, но в любое время, когда я на поле – хочу помогать своей команде забивать голы или отдавать результативные передачи, мне это удавалось в Лиге чемпионов и в Лиге Европы", — сказал Соломон на пресс-конференции.
Напомним, что смотреть видео голов и обзор матча Шахтер — Вольфсбург вы можете на Football.ua.