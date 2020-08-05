Лига Европы

Полузащитник Шахтера — о матче против Вольфсбурга в 1/8 Лиги Европы.

Шахтер разгромил Вольфсбург и прошел в четвертьфинал Лиги Европы. "Горняки" забили три гола в заключительные минуты поединка.

"Не знаю, с какой командой нам лучше играть, мы никого не анализировали. В любом случае, с кем бы мы не играли, будем демонстрировать максимум наших сил.

Мы хотим дойти до финала и готовы сразиться с любым соперником".

О своей мотивации в еврокубках:

"Я не знаю, являюсь ли я джокером, но в любое время, когда я на поле – хочу помогать своей команде забивать голы или отдавать результативные передачи, мне это удавалось в Лиге чемпионов и в Лиге Европы", — сказал Соломон на пресс-конференции.

Напомним, что смотреть видео голов и обзор матча Шахтер — Вольфсбург вы можете на Football.ua.