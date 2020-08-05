Лига Европы 05 августа 2020, 23:45 Опрос: лучший игрок Шахтера в матче против Вольфсбурга? Предлагаем вам выбрать лучшего футболиста "горняков" в поединке против "волков". Фото: ФК Шахтер 05 августа 2020, 23:45 Шахтер разгромил Вольфсбург и прошел в четвертьфинал Лиги Европы. "Горняки" забили три гола в заключительные минуты поединка. Предлагаем вам выбрать лучшего игрока Шахтера в матче против Вольфсбурга. Напомним, что смотреть видео голов и обзор матча Шахтер — Вольфсбург вы можете на Football.ua. Команды Вольфсбург Шахтер Facebook Твитнуть Google+ ВКонтакте