Шахтер разгромил Вольфсбург и прошел в четвертьфинал Лиги Европы. "Горняки" забили три гола в заключительные минуты поединка. 

Предлагаем вам выбрать лучшего игрока Шахтера в матче против Вольфсбурга. 

 

Напомним, что смотреть видео голов и обзор матча Шахтер — Вольфсбург вы можете на Football.ua.