Лига Европы

Украинская ассоциация гарантировала 10-е место в рейтинге по итогам сезона.

Шахтер одержал уверенную победу над Вольфсбургом (3:0) в ответном матче 1/8 финала Лиги Европы и прошел в следующую стадию турнира.

Успешный результат "горняков" принес 3 очка (+0,6 балла при делении на 5 команд) в таблице коэффициентов УЕФА и позволил Украине гарантировать 10-е место. Поражения ЛАСКа и Истанбула во встречах с Манчестер Юнайтед и Копенгагеном соответственно означают, что Турция и Австрия потеряли своих последних представителей в еврокубках и не смогут обойти украинскую ассоциацию.

В случае продолжения успешных выступлений Шахтера Украина имеет шанс обойти в рейтинге Нидерланды, чьи клубы уже прекратили борьбу в еврокубках. На данный момент отрыв нидерландской ассоциации составляет 0,65 балла.

Согласно текущему регламенту, десятое место в таблице коэффициентов УЕФА в сезоне-2021/22 гарантирует участие чемпиона страны в групповом раунде Лиги чемпионов, а также участие вице-чемпиона во втором квалификационном раунде. Если же Украина поднимется на 9-ю строчку, то вице-чемпион начнет еврокубковый путь в третьем квалификационном раунде.