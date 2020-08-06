Лига Европы

В очередном видеоподкасте редакция Football.ua обсудила игру "горняков" в противостоянии с немецким клубом.

В ответном матче 1/8 финала Лиги Европы Шахтер обыграл на своем поле Вольфсбург со счетом 3:0 и прошел в следующий этап турнира.

Редакция Football.ua в лице Александра Пузика и Сергея Горбаченко присутствовала на НСК Олимпийский и наблюдала за развитием событий из пресс-ложи. В новом ролике они разобрали игру подопечных Луиша Каштру, оценили действия молодого защитника Додо, а также обсудили выход на поле удаление защитника Давида Хочолавы.



Предлагаем вашему вниманию также оценки игроков Шахтера за матч с Вольфсбургом.