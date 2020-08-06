Лига Европы

Глава УАФ считает, что поддержки болельщиков не хватало в матче "горняков" против Вольфсбурга.

Шахтер продолжает свой путь в Лиге Европы. Команда Луиша Каштру в Киеве разгромила Вольфсбург в заключительные минуты встречи и пробилась в четвертьфинал второго по силе клубного еврокубка (3:0).

Президент Украинской ассоциации футбола Андрей Павелко поделился эмоциями после триумфа "горняков", затронув тему отсутствия болельщиков на стадионе.

"Удивительный, уникальный спектакль, который подарили игроки Шахтера, должны были видеть зрители. Они должны были еще больше поддержать нашу команду".

"Но сегодня у нас есть вызовы пандемии. Если мне не изменяет память, после февраля в Украине не было международных матчей. Очень важно, что игра прошла именно в Украине", — заявил Павелко в комментарии ТК Футбол.

Напомним, что смотреть видео голов и обзор матча Шахтер — Вольфсбург вы можете на Football.ua. Также вашему вниманию оценки футболистов "горняков" за минувший поединок от нашей редакции.