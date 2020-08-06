Лига Европы

Игрок "горняков" высказался о победе над Вольфсбургом в ответном матче 1/8 финала Лиги Европы (3:0).

Шахтер продолжает свой путь в Лиге Европы. Команда Луиша Каштру в Киеве разгромила Вольфсбург в заключительные минуты встречи и пробилась в четвертьфинал второго по силе клубного еврокубка (3:0). Полузащитник "горняков" Манор Соломон поделился эмоциями после победы.

"Я очень и очень счастлив, как и каждый в команде. Мы обыграли очень сильную немецкую команду".

"Выиграть турнир будет трудно. В Лиге Европы еще много топовых соперников. Но я верю в нашу отличную команду. Мы невероятно сильны и продемонстрировали это. Так что, нам по силам выйти в финал и выиграть трофей", — заявил Соломон в комментарии ТК Футбол.

Напомним, что смотреть видео голов и обзор матча Шахтер — Вольфсбург вы можете на Football.ua. Также вашему вниманию оценки футболистов "горняков" за минувший поединок от нашей редакции.