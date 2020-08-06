Представляем вашему вниманию видео лучших моментов поединка плей-офф Лиги Европы.
Байер — Рейнджерс, Getty Images
06 августа 2020, 23:05
Байер принимал на своем поле Рейнджерс в рамках ответного поединка 1/8 финала Лиги Европы, по итогам которого немецкий клуб сумел пробиться в следующую стадию турнира.
Автором единственного гола в этом матче стал Диаби, который на 51-й минуте поразил ворота соперника и похоронил надежды шотландского клуба на камбэк после поражения в первой встрече.
Смотрите видео голов и обзор матча Байер — Рейнджерс:
Байер — Рейнджерс 1:0
Гол: Диаби, 51
Байер: Грдецки — С. Бендер (Та, 77), Тапсоба, Л. Бендер (Драгович, 68), Синкгравен — Арангис, Паласиос (Станилевич, 87) — Вирц (Баумгартлингер, 68), Хаверц, Диаби (Бейли, 68) — Фолланд
Рейнджерс: Макгрегор — Таверньер (Паттерсон, 77), Голдсон, Эландер, Баришич — Арибо, Джек, Баркер (Хаджи, 60) — Дэвис (Арфилд, 66), Кент (Джонс, 66) — Морелос (Стюарт, 77)
Предупреждения: Арангис, Синкгравен, Та — Баркер, Хаджи