Лига Европы

Представляем вашему вниманию видео лучших моментов поединка плей-офф Лиги Европы.

Байер принимал на своем поле Рейнджерс в рамках ответного поединка 1/8 финала Лиги Европы, по итогам которого немецкий клуб сумел пробиться в следующую стадию турнира.

Автором единственного гола в этом матче стал Диаби, который на 51-й минуте поразил ворота соперника и похоронил надежды шотландского клуба на камбэк после поражения в первой встрече.

Смотрите видео голов и обзор матча Байер — Рейнджерс:

Байер — Рейнджерс 1:0

Гол: Диаби, 51

Байер: Грдецки — С. Бендер (Та, 77), Тапсоба, Л. Бендер (Драгович, 68), Синкгравен — Арангис, Паласиос (Станилевич, 87) — Вирц (Баумгартлингер, 68), Хаверц, Диаби (Бейли, 68) — Фолланд

Рейнджерс: Макгрегор — Таверньер (Паттерсон, 77), Голдсон, Эландер, Баришич — Арибо, Джек, Баркер (Хаджи, 60) — Дэвис (Арфилд, 66), Кент (Джонс, 66) — Морелос (Стюарт, 77)

Предупреждения: Арангис, Синкгравен, Та — Баркер, Хаджи