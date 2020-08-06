Лига Европы

Гол Диаби принес леверкузенцам победу в домашнем матче.

Байер в рамках ответного поединка Лиги Европы против Рейнджерс минимально обыграл соперника и заработал путевку в 1/4 финала.

Единственный гол в матче забил Диаби в начале второй половины игры. В 1/4 Байер сыграет против Интера.

Байер — Рейнджерс 1:0

Гол: Диаби, 51

Байер: Грдецки — С. Бендер (Та, 77), Тапсоба, Л. Бендер (Драгович, 68), Синкгравен — Арангис, Паласиос (Станилевич, 87) — Вирц (Баумгартлингер, 68), Хаверц, Диаби (Бейли, 68) — Фолланд

Рейнджерс: Макгрегор — Таверньер (Паттерсон, 77), Голдсон, Эландер, Баришич — Арибо, Джек, Баркер (Хаджи, 60) — Дэвис (Арфилд, 66), Кент (Джонс, 66) — Морелос (Стюарт, 77)

Предупреждения: Арангис, Синкгравен, Та — Баркер, Хаджи