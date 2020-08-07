Лига Европы

"Нервион" еще по ходу текущего сезона может стать единоличным лидером.

Севилья в матче 1/8 финала Лиги Европы обыграла Рому (2:0). Для испанской команды эта победа стала 39-й в рамках Лиги Европы.

Благодаря этому "красно-белые" повторили рекорд австрийского РБ Зальцбург по количеству побед в Лиге Европы – по 39.

Также на счету Севильи 123 гола в Лиге Европы – всего на один меньше, чем у лидирующих по этому показателю Вильярреала и все того же Зальцбурга.

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Испанцы продолжают борьбу в Лиге Европы. 11 августа Севилья сразится с Вулверхэмптоном в рамках четвертьфинала турнира.