Лига Европы

Марсель Коллер высказался о победе над Айнтрахтом и предстоящем матче с Шахтером.

Базель вышел победителем из противостояния с Айнтрахтом в рамках 1/8 финала Лиги Европы, поэтому в следующей стадии турнира швейцарскому клубу предстоит встреча с донецким Шахтером.

Главный тренер Базеля Марсель Коллер высказался о будущем сопернике, отметив его сильные стороны.

"Пожалуй, мы недостаточно хорошо реализовывали моменты. Хорошо, что оборонялись всей командой и не пропустили".

"В матче с Шахтером важно показать такую же плотную игру в обороне и поймать свои шансы в нападении. Знаем, что Шахтер очень сильная, быстрая и техничная команда", — приводит слова Коллера официальный сайт УЕФА.

Напомним, что смотреть видео гола и обзор матча Базель — Айнтрахт вы можете на Football.ua.