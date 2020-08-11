Италия

"Нерадзурри" в двух шагах от успеха.

В четвертьфинальном поединке Лиги Европы Интер сумел обыграть Байер со счетом 2:1 и выйти в следующую стадию турнира.

Примечательно, что "нерадзурри" выходили в полуфинальную стадию еврокубков 10 лет назад. В 2010 году Интер под руководством Жозе Моуриньо в Лиге чемпионов одержал победу в турнире.

Отметим, что индивидуальный рекорд в матче сумел установить форвард Ромелу Лукаку, который забил девятый гол кряду в Лиге Европы.