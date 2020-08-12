Лига Европы

Бразилец получил наивысшую оценку в поединке Лиги Европы.

В матче четвертьфинала Лиги Европы Шахтер одержал уверенную победу над Базелем и прошел в следующий раунд.

Полузащитник "горняков" Тайсон отличился одним из голов и помог своей команде победить со счетом 4:1. Бразильский хавбек получил оценку 8,9 от портала Whoscored и стал лучшим игроком матча.

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Высокие оценки также получили нападающий Жуниор Мораес (8,6) и полузащитник Марлос (8,4).

В текущем розыгрыше Лиги Европы Тайсон провел 5 поединков в футболке "оранжево-черных", отличившись одним голом и одним ассистом.

Ранее сообщалось, что Тайсон претендует на звание лучшего игрока недели в Лиге Европы.