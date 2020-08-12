Лига Европы

Чилийский нападающий может пропустить поединок с "горняками".

Алексис Санчес вряд ли сыграет в рамках 1/2 финала Лиги Европы против Шахтера, сообщает сайт Джанлуки Ди Марцио.

У чилийца проблемы с сухожилием правого колена — это показали тесты после матча против Байера.

Алексис Санчес в этом сезоне провел 31 поединок, в котором отметился четырьмя голами и десятью результативными передачами.

Матч Интер — Шахтер состоится 17-го августа в 22:00 по киевскому времени. На Football.ua будет доступна текстовая онлайн-трансляция.