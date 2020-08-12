Италия

Хавбек близок к переходу в миланский клуб.

Полузащитник Брешии Сандро Тонали может в ближайшее время стать игроком Интера, сообщает издание Corriere dello Sport.

Центральный хавбек согласовал условия сотрудничества с миланским клубом и вскоре может официально оформить переход. Ожидается, что контракт молодого итальянца будет рассчитан на пять лет, а его зарплата составит 3,5 млн евро.

Ранее сообщалось, что в подписании Тонали заинтересован новый главный тренер Ювентуса Андреа Пирло.

В минувшем сезоне 20-летний игрок провел 36 поединков в футболке "ласточек", отличившись одним голом и семью ассистами.