Лига Европы

Португалец поделился ожиданиями от полуфинального матча.

Полузащитник Бруну Фернандеш рассказал об адаптации в Манчестер Юнайтед и подготовке ко встрече с Севильей в полуфинале Лиги Европы.

"Сравнения с Кантона? Приятно, когда тебя сравнивают с такими игроками. Но для меня Кантона является выдающимся футболистом Юнайтед, и мне еще нужно очень постараться, чтобы заслужить сравнения с ним. Я приехал в Манчестер, чтобы выигрывать титулы. Если мы возьмем Лигу Европы, тогда я буду доволен.

Команда и персонал здорово мне помогли, очень облегчили адаптацию. Я выступал в Италии и знаю, что такое приехать в незнакомый чемпионат. Но премьер-лига другая. Я верю в клуб и товарищей по команде, а это помогает тебе играть в свой футбол.

Пришло время лидерам команды сказать свое слово, время больших матчей. Ты должен быть сосредоточен на 100%. Мы на собственном опыте знаем, как больно проигрывать в полуфинале ", – приводит слова Фернандеша официальный сайт УЕФА.

Матч Севилья – Манчестер Юнайтед состоится в Кельне в воскресенье, 16 августа, и начнется в 22:00 по киевскому времени.