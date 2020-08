Манчестер Юнайтед презентовал новую выездную форму, в которой команда будет играть в следующем сезоне.

"Темная цветовая палитра контрастирует с яркими белыми акцентами и имеет универсальный и современный вид", — гласит официальный сайт "красных дьяволов".

🛣 Made for the road. Our new 2020/21 @adidasfootball away shirt is 𝙝𝙚𝙧𝙚. #MUFC x #ReadyForSport

Our 2020/21 away shirt by @adidasfootball is for the fans ❤️



Available now: https://t.co/b3GfMG7V0c#MUFC x #ReadyForSport pic.twitter.com/QcooUhKf9Y