Лига Европы

Итальянец выделил сильные стороны команд перед матчем Лиги Европы.

Защитник Интера Данило Д'Амброзио поделился своим мнением о предстоящем матче с Шахтером.

"Мы находимся в хорошей форме. Мы бы не дошли до полуфинала Лиги Европы, если бы только рассчитывали на индивидуальное мастерство. Тренер помогает нам демонстрировать свою лучшую игру на поле, и мы делаем все возможное, чтобы пробиться в финал.

В таких матчах, как с Шахтером, нет фаворитов. Мы находимся в равных условиях. Шахтер очень опасен в атаке, а наше сильное качество – сплоченность на поле", – приводит слова Д'Амброзио портал Football Italia.

Матч Интер – Шахтер в полуфинале Лиги Европы состоится в Дюссельдорфе в понедельник, 17 августа, и начнется в 22:00 по киевскому времени.

Следить за событиями поединка можно будет в онлайн-трансляции на Football.ua.