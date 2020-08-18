Лига Европы

Команда Антонио Конте разгромила Шахтер в 1/2 финала турнира.

Интер не оставил никаких шансов Шахтеру в полуфинальном поединке Лиги Европы, добыв разгромную победу и пробившись в заключительную стадию турнира (5:0).

Интересно, что до этого момента ни одному итальянскому клубу в истории не удавалось выйти в финал Лиги Европы, которая появилась с сезона-2009/10 вместо Кубка УЕФА.

Также стоит отметить, что команды из Италии вовсе не участвовали в финалах как Лиги Европы, так и Кубка УЕФА в XXI веке. До "нерадзурри" последней была Парма в 1999 году, ставшая тогда триумфатором турнира.

Напомним, что смотреть видео голов и обзор матча Интер — Шахтер вы можете на Football.ua.