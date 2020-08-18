Лига Европы

Форвард "нерадзурри" высказался о победе над Шахтером в полуфинале еврокубка.

Интер не оставил никаких шансов Шахтеру в полуфинальном поединке Лиги Европы, добыв разгромную победу и пробившись в заключительную стадию турнира (5:0). Нападающий Лаутаро Мартинес, оформивший дубль в ворота "горняков", поделился эмоциями после успеха своей команды

"Это был потрясающий вечер, как раз о таком мы и мечтали. Мы доказали, что Интер готов к большим свершениям. Мы готовы к финалу".

"Я очень рад своим голам, потому что мне очень долгое время не удавалось забить. Но больше всего я рад за команду. Мы прибавляем день ото дня. У нас в команде отличное сочетание молодых и опытных игроков".

"Севилья — очень хорошая команда, но мы постараемся восстановиться после этого матча и как можно лучше подготовиться к финалу. Сделаем все возможное, чтобы трофей достался Интеру", — приводит слова Мартинеса официальный сайт УЕФА.

Напомним, что смотреть видео голов и обзор матча Интер — Шахтер вы можете на Football.ua.