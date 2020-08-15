Луганчане одержали победу со счетом 2:1.
Заря - Мариуполь, фото: ФК Заря
15 августа 2020, 19:54
В товарищеском матче в рамках подготовки к следующему сезону Заря одержала победу над Мариуполем со счетом 2:1.
Голами в составе луганчан отличились Максим Лунев и Михайло Перович, а единственный гол Мариуполя забил Андрей Кулаков.
Заря – Мариуполь 2:1
Голы: Лунев, 11, Перович, 88 – Кулаков, 15.
Заря: Шевченко, Фаворов, Вернидуб, Абу Ханна, Гречкин (Жуниньо, 75), Назарина, Кочергин (Янаков, 78), Цыганикс (Перович, 64), Юрченко, Кабаев, Лунев.
Мариуполь (первый тайм): Гальчук, Быков, Дава, Муравский, Шемми (игрок на просмотре), Чех, Приходько, Путря, Кащук, Бондарь, Кулаков (Выскребенцев, 23).
Второй тайм: Кудрик, Тищенко, Сагуткин, Быков, игрок на просмотре, Доброхотов, Мишнев, Бондаренко, Топалов (Кащук, 66), Кирюханцев, Байдал.