Лига Европы

Черниговский клуб определился со стадионом для международных матчей.

Десна проведет первый в истории матч в еврокубках на Арене Львов, сообщает пресс-служба украинского клуба.

Стадион "северян" в Чернигове не соответствует нормам УЕФА и поэтому они были вынуждены искать другу арену. По информации клуба, сотрудники уже прошли обучение на львовском стадионе под руководством представителей УЕФА.

Десна стартует в Лиге Европы с третьего квалификационного раунда. Жеребьевка этого этапа запланирована на 1 сентября, а домашний матч подопечные Александра Рябоконя проведут 24 сентября.

Напомним, в минувшем сезоне Десна финишировала на 4-м месте и впервые пробилась в еврокубки.