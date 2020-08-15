Украина

Футболисты продолжат выступать в составе черниговского клуба.

Защитник Ефим Конопля и голкипер Игорь Литовка подписали новые контракты с Десной, сообщает официальный сайт украинского клуба.

Десна договорилась о продлении арендного соглашения по Конопле с Шахтером еще на один сезон. Литовка же подписал с клубом новый контракт, сроки которого не сообщаются.

В минувшем сезоне Конопля провел 24 поединка в футболке "северян", отличившись шестью ассистами, а Литовка отыграл 3 матча.

Ранее сообщалось, что Десна продлила контракты защитником Андреем Гитченко и голкипером Евгением Пастом.