Футболисты продолжат выступать в составе черниговского клуба.
Ефим Конопля, ФК Десна
15 августа 2020, 19:27
Защитник Ефим Конопля и голкипер Игорь Литовка подписали новые контракты с Десной, сообщает официальный сайт украинского клуба.
Десна договорилась о продлении арендного соглашения по Конопле с Шахтером еще на один сезон. Литовка же подписал с клубом новый контракт, сроки которого не сообщаются.
В минувшем сезоне Конопля провел 24 поединка в футболке "северян", отличившись шестью ассистами, а Литовка отыграл 3 матча.
Ранее сообщалось, что Десна продлила контракты защитником Андреем Гитченко и голкипером Евгением Пастом.