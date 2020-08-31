Кроме Колоса, борьбу на данной стадии турнира продолжит 91 команда.
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31 августа 2020, 15:29
Во втором квалификационном раунде Лиги Европы 92 команды в 46-ти парах определят участников третьего раунда отбора.
Противостояния будут состоять из одного матча и пройдут на полях команд, указанных первыми 17 сентября.
Хаммарбю (Швеция) — Лех (Польша)
Маккаби Х (Израиль) / Железничар (Босния и Герцеговина) — Кайрат (Казахстан)
Б-36 (Фареры) — ТНС (Уэльс)
Бачка-Топола (Сербия) — ФКСБ (Румыния)
Прогрес (Люксембург) — Виллем II (Нидерланды)
Сфынтул Георге (Молдова) — Партизан (Сербия)
Локомотив П (Болгария) — Тоттенхэм (Англия)
Гонвед (Венгрия) — Мальме (Швеция)
Линкольн Ред Импс (Гибралтар) — Рейнджерс (Шотландия)
Ренова (Северная Македония) — Хайдук (Хорватия)
Дунайска Стреда (Словакия) — Яблонец (Чехия)
Шемрок Роверс (Ирландия) — Милан (Италия)
Кайсар (Казахстан) — АПОЭЛ (Кипр)
Локомотиви (Грузия) — Динамо М (РФ)
Колрейн (Северная Ирландия) — Мазервелл (Шотландия)
Теута (Албания) — Гранада (Испания)
Викинг (Норвегия) — Абердин (Шотландия)
ЦСКА С (Болгария) — БАТЭ (Беларусь)
Лячи (Албания) — Хапоэль Б-Ш (Израиль)
Вентспилс (Латвия) — Русенборг (Норвегия)
Серветт (Швейцария) — Реймс (Франция)
Олимпия Л (Словения) — Зриньски (Босния и Герцеговина)
Пяст (Польша) — Хартберг (Австрия)
Хибернианс (Мальта) — Фехервар (Венгрия)
Нымме Калью (Эстония) / Мура (Словения) — Орхус (Дания)
Нефтчи (Азербайджан) — Галатасарай (Турция)
Гетеборг (Швеция) — Копенгаген (Дания)
ОФИ (Греция) — Аполлон Л (Кипр)
Бала Таун (Уэльс) — Стандард (Бельгия)
Ботошани (Румыния) — Шкендия (Северная Македония)
Арис (Греция) — Колос (Украина)
Ритеряй (Литва) — Слован Л (Чехия)
Борац Б-Л (Босния и Герцеговина) — Риу Аве (Португалия)
Кукес (Албания) — Вольфсбург (Германия)
Осиек (Хорватия) — Базель (Швейцария)
Буде-Глимт (Норвегия) — Жальгирис В (Литва)
Интер Эскальдес (Андорра) — Дандолк (Ирландия)
КуПС (Финляндия) — Слован Б (Словакия)
Линфилд (Северная Ирландия) — Флориана (Маьта)
Рига (Латвия) — Тре Фиори (Сан-Марино)
Юргорден (SWE) — Европа (GIB)
Флора (EST) — КР Рейкьявик (ISL)
Силекс (Северная Македония) — Дрита (Косово)
Астана (Kазахстан) — Будучность П (Черногория)
Арарат-Армения (Армения) — Фола (Люксембург)
Коннас-Ки (Уэльс) — Динамо Тб (Грузия)
Во вторник, 1 сентября, состоится жеребьевка третьего квалификационного раунда, по итогам которой своего соперника узнает Десна, а Колос — потенциального оппонента.