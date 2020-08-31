Лига Европы

Кроме Колоса, борьбу на данной стадии турнира продолжит 91 команда.

Во втором квалификационном раунде Лиги Европы 92 команды в 46-ти парах определят участников третьего раунда отбора.

Противостояния будут состоять из одного матча и пройдут на полях команд, указанных первыми 17 сентября.

Хаммарбю (Швеция) — Лех (Польша)

Маккаби Х (Израиль) / Железничар (Босния и Герцеговина) — Кайрат (Казахстан)

Б-36 (Фареры) — ТНС (Уэльс)

Бачка-Топола (Сербия) — ФКСБ (Румыния)

Прогрес (Люксембург) — Виллем II (Нидерланды)

Сфынтул Георге (Молдова) — Партизан (Сербия)

Локомотив П (Болгария) — Тоттенхэм (Англия)

Гонвед (Венгрия) — Мальме (Швеция)

Линкольн Ред Импс (Гибралтар) — Рейнджерс (Шотландия)

Ренова (Северная Македония) — Хайдук (Хорватия)

Дунайска Стреда (Словакия) — Яблонец (Чехия)

Шемрок Роверс (Ирландия) — Милан (Италия)

Кайсар (Казахстан) — АПОЭЛ (Кипр)

Локомотиви (Грузия) — Динамо М (РФ)

Колрейн (Северная Ирландия) — Мазервелл (Шотландия)

Теута (Албания) — Гранада (Испания)

Викинг (Норвегия) — Абердин (Шотландия)

ЦСКА С (Болгария) — БАТЭ (Беларусь)

Лячи (Албания) — Хапоэль Б-Ш (Израиль)

Вентспилс (Латвия) — Русенборг (Норвегия)

Серветт (Швейцария) — Реймс (Франция)

Олимпия Л (Словения) — Зриньски (Босния и Герцеговина)

Пяст (Польша) — Хартберг (Австрия)

Хибернианс (Мальта) — Фехервар (Венгрия)

Нымме Калью (Эстония) / Мура (Словения) — Орхус (Дания)

Нефтчи (Азербайджан) — Галатасарай (Турция)

Гетеборг (Швеция) — Копенгаген (Дания)

ОФИ (Греция) — Аполлон Л (Кипр)

Бала Таун (Уэльс) — Стандард (Бельгия)

Ботошани (Румыния) — Шкендия (Северная Македония)

Арис (Греция) — Колос (Украина)

Ритеряй (Литва) — Слован Л (Чехия)

Борац Б-Л (Босния и Герцеговина) — Риу Аве (Португалия)

Кукес (Албания) — Вольфсбург (Германия)

Осиек (Хорватия) — Базель (Швейцария)

Буде-Глимт (Норвегия) — Жальгирис В (Литва)

Интер Эскальдес (Андорра) — Дандолк (Ирландия)

КуПС (Финляндия) — Слован Б (Словакия)

Линфилд (Северная Ирландия) — Флориана (Маьта)

Рига (Латвия) — Тре Фиори (Сан-Марино)

Юргорден (SWE) — Европа (GIB)

Флора (EST) — КР Рейкьявик (ISL)

Силекс (Северная Македония) — Дрита (Косово)

Астана (Kазахстан) — Будучность П (Черногория)

Арарат-Армения (Армения) — Фола (Люксембург)

Коннас-Ки (Уэльс) — Динамо Тб (Грузия)

Во вторник, 1 сентября, состоится жеребьевка третьего квалификационного раунда, по итогам которой своего соперника узнает Десна, а Колос — потенциального оппонента.