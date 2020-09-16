Лига Европы

Капитан ковалевцев дал комментарий перед игрой против Ариса.

Колос в рамках второго раунда квалификации Лиги Европы сыграет с греческим Арисом. Виталий Гавриш обещает, что команда будет готова к игре и ожидает небольшое волнение непосредственно перед самой встречей.

"В футболе мелочей не бывает, в нашем случае завтра на первый план будет выходить психология, но и остальные аспекты тоже важные – как физические, так и тактические. Мы будем готовы со всех сторон.

Скажу так, Колос — молодой клуб, который только начинает свой путь, развивается, в нашей истории все возможно. Надеюсь, клуб станет постоянным участником Лиги Европы. И президент, и все в клубе хотят этого. Думаю, мы на правильном пути.

Атмосфера хорошая и позитивная, самое главное. Все в ожидании. Сегодня волнения нет, но завтра оно, думаю, появится перед таким важным матчем. Считаю, что мы с ним справимся", — сказал Гавриш на пресс-конференции.

Напомним, матч Арис – Колос состоится в Салониках на стадионе Клеантис Викелидис в четверг, 17 сентября, и начнется в 21:00 по киевскому времени. Следить за событиями поединка можно в онлайн-трансляции на Football.ua.