Лига Европы

Оливер Гласснер поделился ожиданиями от матча Лиги Европы против Десны.

Тренер Вольфсбурга Оливер Гласнер на предматчевой пресс-конференции накануне матча третьего квалификационного раунда Лиги Европы против Десны рассказал о готовности своей команды.

"Нам удалось добыть намного больше видеоматериалов о Десне, чем было о Кукеси, – цитирует Гласнера официальный сайт "волков". – Так что мы хорошо изучили соперника, как и, наверняка, соперник изучил нас".

"Мы уважаем Десну и хорошо разбираемся в украинском футболе, ведь в прошлом сезоне дважды встречались с командами из Украины. Поэтому мы прекрасно понимаем, что нам придется очень постараться, чтобы еще на шаг приблизиться в групповому раунду Лиги Европы".

"Десна — отлично организованная команда, забить которой непросто. Игроки крепкие физически, лишают соперника пространства, здорово играют на контратаках, используя фланги и высокого нападающего. Мы знаем, к чему готовиться".

"Что касается нашей команды, то кроме Понграчича, Мбабу и Вильяма все в хорошей форме. Приятно, что у меня в распоряжении практически полный состав, осталось лишь выбрать 11 лучших".

Матч Вольфсбург — Десна состоится в четверг, 24 сентября, на Фольксваген-Арене. Начало в 21:15 по киевскому времени.