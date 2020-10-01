Испания

Форвард может вскоре присоединиться к испанскому клубу.

Нападающий Динамо Фран Соль может в ближайшее время стать игроком Тенерифе.

Как сообщает портал Depor Press, "бланкиасулес" достигли прогресса в переговорах с украинским клубом относительно форварда. Ранее киевляне хотели отпустить испанца на правах аренды с правом выкупа за 2 млн евро.

Действующий контракт Соля с Динамо рассчитан до декабря 2023 года.

В новом сезоне 28-летний игрок провел 3 поединка в футболке "бело-синих", отличившись одним голом.

Ранее сообщалось, что Динамо отклонило предложение Болоньи по Владиславу Супряге.