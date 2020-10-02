Лига Европы

Подопечные Стефано Пьоли спаслись в дополнительное время и вышли победителем из серии пенальти.

Милан отправился в гости к Риу Аве в рамках поединка раунда плей-офф Лиги Европы. Итальянская команда открыла счет в начале второй половины игры усилиями Салемакерса.

Хозяева смогли ответить точным ударом Жералдеша. Игра перешла в дополнительное время — Желсон вывел свою команду вперед уже на 91-й минуте, но Чалханоглу ударом с пенальти на 120+2 минуте счет сравнял.

Серия пенальти затянулась: сперва команды реализовали по семь ударов, а затем обменялись неточными попытками, забили по голу и после нанесли по два неудачных удара. Решили все 12-е удары: Кьер забил, а Адерлан оказался неточен.

На Football.ua доступны результаты остальных матчей раунда плей-офф Лиги Европы.