Лига Европы

Теперь беспроигрышная серия "россонери" составляет 18 поединков.

Милан спасся в дополнительное время в поединке Лиги Европы против Риу Аве и прошел в групповой этап после серии пенальти.

Благодаря этому подопечные Стефано Пьоли смогли продлить свою рекордную беспроигрышную серию в ХХI веке до 18 матчей: 13 побед и пять ничейных результатов.

Это самая продолжительная беспроигрышная серия "дьяволов" с марта 1996 года, когда прервалась 27-матчевая беспроигрышная серия команды.

Следующий матч Милан проведет 4-о октября против Специи в рамках чемпионата Италии.