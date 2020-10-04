Лига Европы

Главный тренер луганчан прокомментировал итоги жеребьевки Лиги Европы.

Главный тренер Зари Виктор Скрипник оценил группу в Лиге Европы, в которую с луганчанами попали Лестер, Брага и АЕК.

"В Лиге Европы наша группа, может быть, не такая страшная, как у Динамо и Шахтера в Лиге чемпионов. Но против каждого соперника трудно играть. Будем стараться, чтобы достойно выступить.

Лестер? Нет смысла рекламировать команду из АПЛ. Будем думать об этом потом. Сейчас наслаждаемся ничьей с Динамо, – сказал Виктор Скрипник после матча программе Профутбол.

Напомним, что генеральный директор Зари верит, что команде по силам выйти из группы.