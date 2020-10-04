Предлагаем вашему вниманию обзор поединка чемпионата Украины.
Динамо — Заря, ФК Динамо
04 октября 2020, 20:05
В поединке 5-го тура УПЛ Динамо и Заря сыграли вничью со счетом 1:1.
"Черно-белые" открыли счет в середине второго тайма благодаря голу Владислава Кочергина, а киевляне сравняли счет спустя 10 минут после гола Беньямина Вербича.
Динамо — Заря 1:1
Голы: Вербич, 74 — Кочергин, 65.
Динамо: Бущан — Кендзера, Забарный, Миколенко, Караваев (Попов, 69) — Сидорчук, Андриевский (Леднев, 69) — Родригес (Цыганков, 59), Шапаренко, Де Пена — Вербич.
Заря: Шевченко — Фаворов (Руфати, 80), Вернидую, Абу Ханна, Хомченовский — Иванисеня — Кабаев (Перович, 72), Юрченко, Кочергин — Гладкий (Цвек, 71), Громов (Назарина, 59).
Предупреждения: Сидорчук — Кабаев, Вернидуб.