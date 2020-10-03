Лига Европы

Станислав Оганов оценил шансы луганчан в грядущей еврокампании.

Генеральный директор Зари Станислав Оганов считает, что его команде по силам пройти в в плей-офф Лиги Европы из группы с Лестером, Брагой и АЕКом.

"Команды довольно сильного уровня. Хорошая группа, постараемся из нее выйти. Со всеми командами будем бороться.

Не хочу комментировать силу соперников, больше о них знает Виктор Скрипник. Нам вполне по силам выйти из этой группы", — сказал Оганов в эфире Футбол NEWS.

Напомним, что ранее Заря узнала свой календарь в Лиге Европы.