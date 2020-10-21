Вашему вниманию котировки букмекеров на поединок луганчан.
Игроки Зари, фото Заря
21 октября 2020, 18:31
В четверг, 22-го октября, Заря сыграет первый поединок в групповом этапе Лиги Европы, отправившись на выезд к Лестеру.
Значительное преимущество букмекеры отдают англичанам. Так, компания Parimatch предлагает на победу "лис" коэффициент 1,29.
Победа подопечных Скрипника представлена коэффициентом 14,00. Ничейный результат оценен в 5,30.
Матч Лестер — Заря начнется в 22:00 по киевскому времени. На Football.ua будет представлена онлайн-трансляция встречи.