Лига Европы

Вашему вниманию котировки букмекеров на поединок луганчан.

В четверг, 22-го октября, Заря сыграет первый поединок в групповом этапе Лиги Европы, отправившись на выезд к Лестеру.

Значительное преимущество букмекеры отдают англичанам. Так, компания Parimatch предлагает на победу "лис" коэффициент 1,29.

Победа подопечных Скрипника представлена коэффициентом 14,00. Ничейный результат оценен в 5,30.

Матч Лестер — Заря начнется в 22:00 по киевскому времени. На Football.ua будет представлена онлайн-трансляция встречи.