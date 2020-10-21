Лига Европы

Защитник английской команды дал комментарий перед игрой.

Заря в рамках поединка первого тура группового этапа Лиги Европы сыграет против Лестера на выезде. Защитник "лисиц" Джонни Эванс считает, что у Зари больше опыта.

"Мы действительно с нетерпением ждем матча. Это было целью клуба какое-то время. Это то, что мы выделили как цель (пройти квалификацию). Надеюсь, у нас будет хороший старт. Мы играем в турнире, чтобы выиграть его.

Я чувствую себя хорошо физически. После моего последнего международного матча у меня была небольшая проблема с желудком и мышцами. Я готов завтра играть снова .

Сегодня мы немного поработали. Мы посмотрели несколько видео о Заре и о нескольких отдельных игроках. Мы посмотрели на их расстановку.

Это домашняя игра, поэтому это очень важно. У Зари, может быть, больше опыта, чем у нас. Но мы хотим набрать три очка. Мы знаем, что выбраться из этой группы будет сложно, но мы уверены", — сказал Эванс на предматчевой пресс-конференции.

Матч Лестер — Заря начнется в 22:00 по киевскому времени. На Football.ua будет представлена онлайн-трансляция встречи.