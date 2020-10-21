Лига Европы

Луганчане вылетели в Лестер на матч Лиги Европы.

Делегация Зари отправилась в Англию, где проведет выездной матч с Лестером в стартовом туре группового этапа Лиги Европы, сообщает официальный сайт клуба.

Главный тренер Виктор Скрипник взял с собой 19 футболистов. Стоит отметить, что в заявку луганчан вошли лишь четыре защитника.

Вратари: Никола Василь, Никита Шевченко, Дмитрий Мацапура;

Защитники: Агрон Руфати, Виталий Вернидуб, Йоэль Абу-Ханна, Денис Фаворов"

Полузащитники: Ловро Цвек, Дмитрий Хомченовский, Дмитрий Иванисеня, Егор Назарина, Сергей Гринь, Владлен Юрченко, Андрей Цыганик"

Нападающие: Владислав Кочергин, Максим Лунев, Михайло Перович, Александр Гладкий, Владислав Кабаев.

Матч Лестер – Заря состоится на Кинг Пауэр Стэдиум в четверг, 22 октября, и начнется в 22:00 по киевскому времени.

Ранее сообщалось, что встречу команд обслужит француженка Стефани Фраппар.