Лига Европы

Георгий Круашвили будет решать судьбу поединка.

Официальный сайт Зари сообщает, что матч второго тура группового этапа Лиги Европы против Браги обслужит грузинская бригада арбитров во главе с Георгием Круашвили.

Помогать рефери на линиях поля будет Заза Пипия и Леван Варамишвили. Четвертый арбитр — Георгий Вадачкория.

Делегатом от УЕФА будет Йерун Руст из Нидерландов, а судейским наблюдателем выступит Рэй Эллингэм из Уэльса.

Напомним, главный тренер Зари Виктор Скрипник стал лучшим тренером по итогам седьмого тура УПЛ.