Украина

Наставник луганской Зари стал лучшим по итогам минувшего уик-энда.

Седьмой тур ознаменовался для луганской Зари противостоянием в стенах Славутич-Арены против львовского Руха (4:0).

Представители Всеукраинского объединения тренеров по футболу во время выставления своих оценок высоко оценили способность "мужиков" прервать череду ничейных исходов уверенной победой, а также мастерство работы с доступными кадрами со стороны главного тренера команды. Виктор Скрипник набрал 4,6 балла из 5 возможных, если брать среднее значение по всем критериям.

Победа в матче против Руха обеспечила Заре отдаление от зоны вылета.

Следующий матч луганчан пройдет в рамках второго тура Лиги Европы УЕФА, где им в Запорожье будет противостоять португальская Брага.