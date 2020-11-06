Лига Европы

Команда Стефано Пиоли пропустила три в домашних стенах.

В третьем матче группового этапа Лиги Европы Милан дома уступил французскому Лиллю (0:3).

Данное поражение стало первым для итальянского клуба за восемь месяцев. 8 марта 2020 года подопечные Стефано Пиоли уступили Дженоа в 26 туре Серии А (1:2).

Стоит отметить, что для Милана это была самая долгая беспроигрышная серия за 24 года. К слову, полузащитник Лилля Юсуф Языджи, оформивший на свой счет хет-трик, стал первым за 20 лет футболистом, сумевшим забить три гола в ворота "россонери" на Сан-Сиро во всех соревнованиях.

Видео голов и обзор матча Милан — Лилль можно смотреть на Football.ua.