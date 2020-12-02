Лига Европы

Нападающий луганчан дал комментарий перед матчем.

Заря в рамках пятого тура группового этапа Лиги Европы сыграет против Лестера на своем поле. Александр Гладкий рассказал о готовности луганчан к матчу.

"Завтра очень важный для нас всех матч. Соперника представлять не стоит, и мы с ними уже играли, и команда достаточно известная. В каком чемпионате играет Лестер мы все прекрасно знаем, игру очень хорошую они показывают и достаточно сильные игроки в их составе. Мы серьёзно готовимся и ждём завтрашней игры.



Какая будет атакующая модель? У нас были вариации, но это вопрос больше Виктору Анатольевичу, ведь ему как тренеру лучше знать постановку игры. Он знает всё, как мы будем играть завтра, по какой модели, но точно всё будет решаться сегодня во время тренировки. Мы уже разбирали Лестер, мы знаем их сильные и слабые стороны, завтра будем эти знания использовать на практике", — приводит слова Гладкого официальный сайт луганчан.

Матч Заря — Лестер состоится в четверг, 3 декабря, в 19:55 по киевскому времени. На Football.ua будет доступна текстовая онлайн-трансляция матча.