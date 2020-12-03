Лига Европы

Football.ua предлагает вам узнать, кому что нужно в пятом туре.

Групповой этап Лиги Европы постепенно близится к завершению. В пятом туре может определиться еще множество участников плей-офф, а некоторые команды окончательно потеряют шансы пробиться дальше.

Вышли в 1/16 финала

Группа A: Рома

Группа B: Арсенал

Группа G: Лестер

Группа L: Хоффенхайм

Потеряли шансы на выход в 1/16 финала

Группа A: ЦСКА София

Группа B: Дандолк

Группа F: Риека

Группа H: Селтик

Группа I: Карабах

Группа J: Лудогорец

Группа L: Гент

Кто может выйти в 1/16 финала в пятом туре?

Группа A: Янг Бойз

Группа С: Славия, Байер

Группа D: Рейнджерс, Бенфика

Группа E: Гранада, ПСВ

Группа F: Наполи, Реал Сосьедад, Алкмаар

Группа G: Брага

Группа H: Лилль, Милан

Группа I: Вильярреал, Маккаби Тель-Авив

Группа J: Антверпен, Тоттенхэм

Группа K: Динамо Загреб, Фейеноорд

Группа L: Црвена Звезда

Кто может лишиться шансов на выход в 1/16 финала в пятом туре?

Группа A: ЧФР

Группа С: Ницца, Хапоэль Беэр-Шева

Группа D: Лех, Стандард

Группа E: ПАОК, Омония

Группа F: Алкмаар

Группа E: АЕК, Заря

Группа H: Спарта

Группа I: Сивасспор

Группа J: ЛАСК

Группа K: Вольфсберг, ЦСКА Москва

Группа L: Слован

Не гарантируют себе выход в 1/16 финала и не лишатся шансов в пятом туре

Группа В: Мольде, Рапид Вена

Предлагаем вам узнать, что нужно командам, чтобы пройти дальше или остаться в борьбе за путевку в 1/16.

Группа A

ГРУППА A 1 Рома 4 3 1 0 9 1 8 10 2 Янг Бойз 4 2 1 1 6 3 3 7 3 ЧФР Клуж 4 1 1 2 3 8 -5 4 4 ЦСКА София 4 0 1 3 0 6 -6 1

Рома уже вышла в плей-офф. Чтобы занять первое место, римлянам достаточно обыграть Янг Бойз. Швейцарцы же гарантируют себе плей-офф в случае победы над Ромой и потери очков Клужа в матче против ЦСКА.

ЧФР потеряет шансы на выход из группы, если проиграет ЦСКА, а Янг Бойз возьмет хотя бы один балл против Ромы. Или если не сможет обыграть ЦСКА, а Янг Бойз обыграет Рому.

У ЦСКА не осталось шансов на выход из группы.

Группа В

ГРУППА B 1 Арсенал 4 4 0 0 12 2 10 12 2 Рапид Вн 4 2 0 2 8 7 1 6 3 Мольде 4 2 0 2 4 8 -4 6 4 Дандолк 4 0 0 4 5 12 -7 0



Арсенал уже вышел из группы. Чтобы занять первое место "канонирам" достаточно не проиграть. Или проиграть со счетом 0:1 при потере очков Мольде.

Дандолк уже не претендует на выход из группы.

Группа С

ГРУППА C 1 Байер 4 3 0 1 14 6 8 9 2 Славия Прага 4 3 0 1 8 6 2 9 3 Хапоэль Беер-Шева 4 1 0 3 6 10 -4 3 4 Ницца 4 1 0 3 6 12 -6 3



Байер выйдет из группы, если не проиграет Ницце. Поражения с разницей не более трех голов хватит для прохода дальше, если Славия не проиграет Хапоэлю.

Славии для выхода из группы достаточно не поиграть Хапоэлю. Ницца гарантировано вылетит, если не выиграет у Байера. Хапоэль вылетит, если не победит Славию.

Группа D

1 Бенфика 4 2 2 0 12 7 5 8 2 Рейнджерс 4 2 2 0 8 5 3 8 3 Лех 4 1 0 3 6 8 -2 3 4 Стандард 4 1 0 3 3 9 -6 3



Рейнджерс для выхода из группы достаточно победить Стандард или ничьей, если Лех не выиграет у Бенфики. Шотландский клуб точно займет первое место, если выиграет у Стандарда, а Бенфика уступит Леху.

Лех для сохранения шансов на проход далее необходимо побеждать Бенфику, а Стандарду — Рейнджерс.

Группа E

1 Гранада 4 3 1 0 6 2 4 10 2 ПСВ 4 2 0 2 7 9 -2 6 3 ПАОК 4 1 2 1 7 5 2 5 4 Омония 4 0 1 3 3 7 -4 1

Гранада пройдет в плей-офф, если наберет хотя бы один балл против ПСВ. Или же в случае потери очков ПАОК против Омонии. Для первого места испанцам достаточно победы. Также хватит ничьей, если ПАОК не победит.

ПСВ для выхода из группы нужно победить Гранаду, но при этом ПАОК должен проиграть Омонии.

Омония потеряет шансы на проход дальше, если потеряет очки против ПАОК, при условии, что ПСВ не выиграет у Гранады.

Группа F

1 Наполи 4 3 0 1 5 2 3 9 2 АЗ Алкмаар 4 2 1 1 5 2 3 7 3 Реал Сосьедад 4 2 1 1 2 1 1 7 4 Риека 4 0 0 4 2 9 -7 0

Наполи для прохода в плей-офф нужно обыграть АЗ. Неаполитанцы гарантируют себе первое место, если выиграют свой матч, а Реал Сосьедад потеряет очки против Риеки.

Баскам же для плей-офф достаточно обыграть Риеку при условии поражения АЗ в матче против Наполи.

АЗ выйдет в 1/16, если победит Наполи, а Реал Сосьедад не выиграет у Риеки. У хорватов, к слову, шансов на проход дальше не осталось.

Группа G

1 Лестер Сити 4 3 1 0 12 4 8 10 2 Брага 4 2 1 1 8 8 0 7 3 АЕК Афины 4 1 0 3 5 9 -4 3 4 Заря 4 1 0 3 5 9 -4 3

Лестер уже получил путевку в плей-офф. Если "лисы" обыграют Зарю, то займут первое место квартета. Также это произойдет в случае ничьих в обоих матчах и поражения Браги от АЕК.

Браге для выхода в плей-офф нужно обыграть АЕК либо же сыграть вничью при условии, что Лестеп потеряет очки против Зари.

АЕК для борьбы за путевку в плей-офф нужно обыгрывать Брагу. Заре же нужно побеждать Лестер и, чтобы Брага не выиграла у АЕК.

Группа H

1 Лилль 4 2 2 0 10 4 6 8 2 Милан 4 2 1 1 7 5 2 7 3 Спарта П 4 2 0 2 9 9 0 6 4 Селтик 4 0 1 3 5 13 -8 1

Лиллю для выхода из группы нужно победить Спарту. Также устроит вариант с ничьей, если Милан не обыграет АЕК. Французы гарантируют себе первое место, если выиграют свой матч, а Милан — нет.Милану для прохода дальше нужно обыграть Селтик и поражение Спарты от Лилля.

Селтик не имеет шансов на проход дальше.

Группа I

1 Вильярреал 4 3 1 0 13 5 8 10 2 Маккаби Тель-Авив 4 2 1 1 4 6 -2 7 3 Сивасспор 4 2 0 2 9 9 0 6 4 Карабах 4 0 0 4 3 9 -6 0



Вильярреал выйдет из группы, если сможет не проиграть Сивасспору, либо в случае поражения Маккаби. Для первого места испанцам нужно набрать баллы в своем матче, и чтобы Маккаби не обыграл Карабах.

Сивасспор вылетит из турнира в случае поражения от Вильярреала при победе Маккаби. Для израильтян ситуация противоположная.

Карабах уже потерял шансы выйти из группы.

Группа J

1 Тоттенхэм 4 3 0 1 10 2 8 9 2 Антверпен 4 3 0 1 5 2 3 9 3 ЛАСК 4 2 0 2 5 8 -3 6 4 Лудогорец 4 0 0 4 5 13 -8 0

Тоттенхэм для похода в плей-офф достаточно не проиграть ЛАСК. Антверпен же выйдет дальше, если не уступит Лудогорцу, а ЛАСК не сможет обыграть "шпор". Либо же в случае поражения при победе Тоттенхэма в Австрии.

ЛАСК потеряет шансы на выход в 1/16, если проиграет Тоттенхэму. Если австрийцы сыграют вничью, а Антверпен не проиграет Лудогорцу, то для ЛАСК турнир тоже закончится.

Группа K

1 Динамо Загреб 4 2 2 0 4 0 4 8 2 Фейеноорд 4 1 2 1 4 5 -1 5 3 Вольфсберг 4 1 1 2 5 6 -1 4 4 ЦСКА М 4 0 3 1 2 4 -2 3

У Динамо З достаточно много вариантов развития событий. Выйти из группы можно, обыграв Фейеноорд. Также в случае ничьи при потере очков ЦСКА против Вольфсберга. Для гарантии первого места достаточно победить или сыграть в результативную ничью при ничьей во втором матче группы.

Фейеноорд же выйдет из группы, если обыграет Динамо, а ЦСКА победит Вольфсберг. Австрийцы, в свою очередь, утратят шансы пройти дальше в обратном случае.

ЦСКА не устроит поражение против Вольфсберга, а также ничья при победе Фейеноорда.

Группа L

1 Хоффенхайм 4 4 0 0 13 1 12 12 2 Црвена Звезда 4 3 0 1 9 4 5 9 3 Слован Либерец 4 1 0 3 2 12 -10 3 4 Гент 4 0 0 4 2 9 -7 0



Хоффенхайм уже заработал путевку в плей-офф. Для гарантии первого места необходимо набрать хотя бы один балл против Црвены Звезды.

Сербы же выйдут из группы, если не проиграют Хоффенхайму, или в случае потери очков Слована против Гента.

Словану нужно побеждать Гент, который потерял все шансы, или надеяться, что Црвена Звезда проиграет Хоффенхайму.